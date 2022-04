O que você acredita te liberta ou o aprisiona?

Todos nós somos movidos pelo que acreditamos, e o que acreditamos chamamos de nossas crenças.

Não importa o que você pensa, acredita, suas opiniões, teorias ou dogmas isso é impresso na sua mente e você vai experimentá-lo como uma manifestação objetiva em forma de eventos, ou situações no seu dia a dia.

Você já deve ter ouvido uma frase: Você é aquilo que você pensa. E cada ano que passa isso é comprovado através da Psicologia, da neurociência.

Então se você hoje não está feliz com a realidade que você esta vivendo em qualquer área de sua vida, o que precisa ser feito? Mudar o interno, ou seja, mudar aquilo que você acredita. E a isso chamamos de crenças.

Crenças são regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites frente à realidade e formam nossos modelos de como vemos e agimos no mundo – os princípios pelos quais o mundo parece funcionar, com base em nossa experiência. Crenças não são fatos, embora muitas vezes confundamos com fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Temos um investimento pessoal em nossas crenças.

As crenças agem como profecias auto-realizáveis. Agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que aja de forma desagradável em relação a outros e assim confirme sua crença, mesmo que não queira que seja verdade. Se você acreditar que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta, e elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença.

Você age como se fosse verdade e se gostar do resultado, continuará a agir assim. Se suas crenças não lhe trazem bons resultados, você as muda. Você tem escolha quanto aquilo em que acreditar.

Quantas vezes acreditamos que somos incapazes de conseguir ter sucesso na vida ou de ter um relacionamento que dê certo. Essas crenças são limitantes, se você não fizer nada para mudá-las, corre grande risco de criar um círculo vicioso, de autossabotagem capaz de direciona-lo ao fracasso sempre.

Você é o que você pensa. Comece a questionar aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, se verdadeiramente é a realidade, ou se são apenas pensamentos baseados em experiências passadas; se eles são justos, se te impulsiona… Se concluir que eles não te servem, que não tem nenhum ganho em continuar pensando assim, reenquadre seu modo de pensar.

O apostolo Paulo já nos ensina em um de seus escritos, por volta do ano 70 d.C que a mudança da realidade em que vive vem pela transformação da mentes.

Como dizia Henry Ford, se você acreditar que pode ou que não pode, de ambas as formas você esta certo. Você é o único responsável por seu sucesso. Cultive bons pensamentos, boas amizades, e acredite você nasceu para vencer na vida. Pense nisso, você tem valor!!!

Deus te abençoe e até a próxima.