Ovos de páscoa são alternativa de renda para famílias rondonopolitanas

Encerrou na última semana o curso de fabricação de ovos de páscoa oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Rondonópolis por meio do projeto Reconstruindo o Futuro. As aulas capacitaram os interessados em aprender essa nova atividade no ramo da doceria e também são uma alternativa de geração de renda, principalmente nesse período.

Dos 42 alunos que estavam inscritos, 35 concluíram o curso que foi dividido em duas turmas e realizado na Obra Kolping. Especialmente neste curso, todas as alunas eram mulheres, sendo que algumas já tiveram a iniciativa de produzir ovos de páscoa para venda. Com a proximidade da Páscoa, muita gente já procura fazer os pedidos e as alunas esperam lucrar com os produtos feitos a base de chocolate.

Todas as alunas do curso são beneficiárias dos programas oferecidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social. Elas foram procuradas pelas equipes do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Luz D’yara que identificaram aquelas que mais precisavam de uma oportunidade para recomeçar uma atividade e com isso gerar renda.

O curso tem a chancela da Obra Kolping, contratada por meio da Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e inovação, que tem experiência comprovada na realização de cursos de capacitação em diversas áreas, inclusive na culinária. A secretária Neiva De Col entende que, com a junção de esforços entre as Secretarias e a instituição, é possível impulsionar a emancipação daquele cidadão que encontra-se em situação de vulnerabilidade social.