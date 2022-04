Polícia de Nova York identifica suspeito de ataque no metrô

A Polícia de Nova York identificou como suspeito do ataque cometido no metrô nesta terça-feira (12) Frank James, um homem de 62 anos que as autoridades buscam “com todos os recursos disponíveis”, embora ainda não seja considerado autor dos fatos.

O número de feridos no ataque a tiros no metrô de Nova York, nesta terça-feira (12), subiu para 29. Segundo informações da imprensa local, pelo menos dez pessoas foram baleadas com uma pistola durante o incidente.

Segundo explicou em entrevista coletiva o chefe da unidade de investigação da polícia de Nova York, James Essig, as autoridades encontraram na cena do crime uma chave de um furgão de aluguel da empresa U-Haul, que levou à localização do veículo em uma rua no Brooklyn.

Frank James foi identificado como a pessoa que alugou o furgão, e a polícia tenta “localizá-lo para determinar sua conexão com o tiroteio no metrô, se é que há alguma”. “As duas cenas do crime, o metrô e o furgão, seguem muito ativas e ainda estão sendo analisadas”, ressaltou Essig.

O detetive-chefe detalhou que o autor do ataque lançou duas bombas de fumaça no segundo vagão do trem da linha N quando estava entre as paradas das ruas 59 e 33, no sudoeste do Brooklyn. Depois, atirou pelo menos 33 vezes com uma arma Glock de 9 mm, ferindo dez pessoas.

Uma pistola Glock 17 de 9 mm com três carregadores, duas outras bombas de fumaça que não explodiram e gasolina, entre outros artigos, foram recuperados no local do crime. A polícia pede ajuda à população para encontrar Frank James, e oferece uma recompensa de US$ 50 mil por qualquer informação que possa levar à sua localização.

“Nós, na polícia de Nova York, estamos utilizando todos os nossos recursos neste caso, juntamente com os nossos parceiros no FBI e na Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF)”, disse Essig.