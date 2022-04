Saiba quais são os filmes mais esperados em 2022

Com a melhora no número de casos de covid-19, as atividades de lazer estão voltando com tudo – com as salas de cinema não seria diferente! Com diversas estreias programadas para 2022, os cinemas prometem ser uma grande atração para o público.

Pensando nisso, compartilho com você uma lista de 7 dos filmes mais esperados para 2022. Confira!

1. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Com lançamento programado para o dia 6 de maio, o filme da Marvel trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público, o personagem atravessa as realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.

2. Lightyear

Com lançamento programado para o dia 17 de junho, o spin-off de Toy Story é uma animação americana que conta a jornada de Buzz Lightyear. Esta ficção científica de ação está sendo produzida pela Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures.

3. Homem-Aranha através do Aranhaverso

Com lançamento programado para o dia 6 de outubro, o filme é uma animação baseada no personagem Miles Morales / Homem-Aranha da Marvel Comics, produzido pela Columbia Pictures e Sony Pictures Animation em associação com a Marvel e distribuído pela Sony Pictures Releasing.

4. Halloween Ends

Com lançamento programado para o dia 14 de outubro, o longa de 78 dá um salto temporal na história de Michael Myers e conta a história de uma jovem babá que precisa proteger duas crianças e a si própria contra os ataques de um assassino mascarado que fugiu de um hospital psiquiátrico e está tocando o terror nos habitantes de Haddonfield.

5. Pantera Negra: Wakanda Forever

Com lançamento programado para o dia 11 de novembro, Wakanda Para Sempre é a continuação do longa Pantera Negra, da Marvel. No filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte do ator de T’Challa (Chadwick Boseman) o foco de Wakanda Para Sempre são os personagens em volta do Pantera Negra.

6. Avatar 2

Com lançamento programado para o dia 16 de dezembro, o filme dá um salto de 12 anos na história de Jake Sully, que formou uma família com Neytiri enquanto eles vagavam pelo mundo expandido de Pandora, encontrando novos aliados na forma do clã de Metkayina, mergulho livre, liderado por Tonowari.

7. Aquaman e o Reino Perdido

Com lançamento programado para o dia 22 de dezembro, o filme do Aquaman conta a história do herói que deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível quando um poder antigo é liberado.