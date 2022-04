Saiba quem é Lúcia Maggi, a mulher mais rica do País

O Brasil, de acordo com a Revista Forbes, conta com oito mulheres bilionárias. A mais rica delas é Lucia Borges Maggi, empresária do ramo da soja e dona de uma das maiores empresas do mundo no setor.

Com fortuna estimada em US$ 6,9 bilhões (R$ 32,3 bilhões), ela começou, junto com o marido André Maggi, na pequena cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, em 1977.

Não demorou muito para que a Sementes Maggi expandisse seus negócios e, já em 1979, estivesse presente no Mato Grosso, Estado brasileiro que mais exporta soja. Futuramente, a companhia mudou de nome para Amaggi.

Em 2001, com o falecimento do marido, Lúcia se tornou a maior acionista da empresa.

A partir daí, a Amaggi diversificou a produção e passou a processar grãos, comercializar insumos agrícolas e gerar energia elétrica, sem abandonar sua atividade principal, o plantio.

Com o tempo, a companhia virou um gigante do ramo e, atualmente, é a 13ª maior empresa do agronegócio brasileiro, com receita de R$ 23,5 bilhões, segundo a Forbes.

Filho de destaque

O sobrenome da família, porém, ficou mais famoso devido à notoriedade de Blairo Maggi, filho de Lúcia.

Considerado uma das pessoas mais influentes do mundo pela Forbes, ele se destacou na gestão dos negócios privados, o que lhe rendeu o codinome de Rei da Soja.

Recentemente, em 2018, adquiriu a Fazenda Itamarati por R$ 2,2 bilhões. O terreno, de 105 mil hectares, equivale a cerca de 147 mil campos de futebol profissional.

Com prestígio no setor privado, ele foi eleito governador do Mato Grosso em 2003 e reeleito em 2007. Depois, exerceu o cargo de senador pelo mesmo estado até 2016, quando o ex-presidente Michel Temer o escolheu para assumir o Ministério da Agricultura.