Sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta (1°)

O sorteio da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira (1º), às 13 horas de Brasília, em Doha, no Catar. Apesar da espécie de pontapé oficial para o torneio, apenas 29 dos 32 participantes são conhecidos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber.

Restam três vagas a serem preenchidas. Uma delas na zona europeia, porque a Ucrânia teve a semifinal de seu playoff contra a Escócia adiada para junho, devido à invasão russa no fim de fevereiro. O vencedor desse duelo disputará uma vaga no Mundial contra o País de Gales.

As outras duas vagas virão de duas repescagens intercontinentais: Peru contra o vencedor de um playoff da zona asiática entre Emirados Árabes Unidos e Austrália, e em outro confronto, Nova Zelândia contra Costa Rica.

A Uefa será a única confederação que poderá ter duas das suas seleções no mesmo grupo. Não pode haver duas sul-americanas, asiáticas, africanas ou da Concacaf na mesma chave.

As 32 seleções serão divididas em quatro grupos de oito, que se dividem nos potes do sorteio com base no ranking da Fifa divulgado nesta quinta-feira, às vésperas do sorteio, tendo o Catar como cabeça de chave do Grupo A como anfitrião.

Completando a lista de cabeças de chave estão Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

No pote 2 estarão cinco países europeus (Alemanha, Holanda, Dinamarca, Croácia e Suíça), dois da Concacaf (México e Estados Unidos) e um da Conmebol (Uruguai).

Os vencedores dos últimos três playoffs são considerados seleções do pote 4.

Cada um dos potes será esvaziado durante o sorteio, com bolas sendo retiradas sucessivamente. O sorteio vai começar pelo pote 1 e terminar pelo pote 4.

Cada equipe receberá então um número, de 1 a 4, que corresponderá à sua posição dentro do grupo, uma informação que servirá para definir a ordem das partidas.

O calendário definitivo e o local das partidas serão oficializados mais adiante pela Fifa.