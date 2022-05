Ciro testa positivo para Covid-19 e interrompe pré-campanha à presidência

Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à presidência, anunciou na tarde desta segunda-feira (9) que testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio político em sua página no Twitter.

“Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de campanha”, escreveu Ciro, que publicou junto o resultado do exame. Ele está vacinado com três doses contra o coronavírus.

O ex-governador do Ceará tinha agenda prevista para o Rio de Janeiro nesta semana e interrompeu a pré-campanha à presidência. Entre os compromissos estava prevista entrevista com o jornalista Roberto D’Ávila, na GloboNews, na terça-feira (10).

Havia também agendas em Niterói com representantes locais do PDT na quarta-feira (11) e participação no congresso Pensar Brasil, que ocorre na capital fluminense nos dias 12 e 13. Antes, ele teve compromissos em Curitiba (PR) no sábado (7).

Agora, a expectativa é dele interromper as viagens por pelo menos toda essa semana. Caso ele tenha um resultado negativo para a doença entre cinco e sete dias, o ex-governador poderá retomar suas viagens. Enquanto isso, ele fará aparições online. Ainda na mensagem pela rede social, Ciro informou que deve realizar de sua casa uma live na noite de terça-feira.

Em outubro de 2020, Ciro havia sido diagnosticado com a Covid. Ele permaneceu isolado em casa e não precisou de internação naquele momento.