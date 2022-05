Cmei é inaugurado e deve atender 432 crianças na região Salmen

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Antônio Vanier de Oliveira, foi oficialmente inaugurado na manhã desta sexta-feira (13), na Vila Salmen, em Rondonópolis (MT). A unidade possui 18 salas e tem a capacidade para atender 432 crianças.

“A importância da unidade nesse bairro é muito grande porque até o momento nós aqui da região Salmen só tínhamos a Cmei Jonas lá na Vila Canaã, uma Cmei pequena que não tinha condição de atender toda a comunidade, então tinha uma lista de espera muito grande e hoje graças a Deus estamos inaugurando o Cmei com atendimento com capacidade para 432 crianças no período parcial, 9 turmas de manhã e 9 turmas de tarde. No momento iniciamos o atendimento na segunda-feira, dia 2 de maio, com apenas 10 turmas em atendimento” explica a diretora Alessandra Vieira Nascimento.

Ainda conforme Alessandra, existe uma lista de espera muito grande de alunos que aguardam por matrícula no Cmei Jonas e a ideia é encaminhar esses alunos para o novo Cmei Antônio Vanier.

“A gente vai conversar com a diretora de lá para estar ligando para os pais estarem vindo para cá. Eu sou moradora desse bairro há mais de 40 anos, a expectativa nossa é muito grande porque vai atender esse tanto de criança e não vai ser preciso talvez atravessar a BR para ir lá na Cmei Iracy, Cmei Giovanni no Ana Carla, muitos pais daqui faziam isso porque não tinha nessa região. A Jonas somente não conseguia contemplar todos e hoje a gente vai contemplar todos dessa região aqui” conclui a diretora Alessandra Vieira.

Durante o evento o prefeito falou sobre a importância da educação e ainda anunciou a construção de mais uma creche infantil, desta vez no bairro Edelmina Querubim.

“A ideia nossa é a universalização da educação infantil. Hoje, essa madrugada eu assinei 3 caixas de documentos e assinei a construção de mais uma creche lá no Edelmina Querubim. Meus caros moradores do Edelmina vocês vão receber uma creche que acabei de licitar agora nós temos que universalizar a educação infantil. A única forma de nós transformarmos essa sociedade é investir em educação” finaliza o prefeito.