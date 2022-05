Comércio de Rondonópolis pede em Ofício reforço policial na área central

Comerciantes da região central de Rondonópolis, por intermédio de entidades representativas do setor, como CDL e Acir, formalizaram um pedido de reforço policial nas imediações dos comércios como medida para aumentar a segurança de proprietários, colaboradores e clientes nos dias de maior fluxo de pessoas que vão às compras, como aos finais de semana. Em Ofício, a CDL, deverá encaminhar nesta sexta-feira (27) o pedido ao comando do 5º Batalhão de Polícia Militar.

O documento, assinado pelo presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança, faz uma sugestão. Pede que o policiamento seja realizado no chamado modelo “Cosme e Damião”, tipo de patrulha realizada por dois militares a pé. “Os lojistas da região central exercem as atividades, para em decorrência das vendas, serem ativos no que tange o desenvolvimento socioeconómico da nossa cidade. O investimento que possuem está à disposição dos clientes e para consolidar as negociações necessitam manter as portas abertas”, argumenta o Ofício. “A intenção é ter a presença do efetivo da Polícia Militar aumentando a sensação de segurança nos clientes e empresários”, completa o documento.

O Ofício destaca que tal monitoramento inibe as ações dos ladrões. Outra preocupação do comércio local se dá com datas que podem engrenar a chamada retomada econômica no município. Já em junho, por exemplo, ocorre o Dia dos Namorados, data para a qual os lojistas iniciaram os preparativos, com investimentos em estoque de mercadorias e campanhas nas vitrines. A expectativa do setor é ter saldo positivo, puxada pelos bons resultados acumulados desde o final do ano de 2021.