Corpo de homem é encontrado com rosto desfigurado e cabeça esmagada

Um rapaz identificado como Diego Costa Santos, 30 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (19), na parte dos fundos de um posto de combustível no bairro Vila Operária, na cidade de Aripuanã (MT). A vítima estava com o rosto desfigurado e com vários ferimentos na cabeça, que podem ter sido provocados por um bloco de concreto. Um cachorro permaneceu o tempo todo ao lado do corpo da vítima.

Um homem foi preso e confessou o crime. Ele disse que Diego havia furtado alguns dos pertences dele.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a vítima com o rosto desfigurado e com lesões na cabeça. O corpo de Diego estava parcialmente sobre um colchão velho, com as pernas esticadas e os braços abertos.

Ao lado do corpo, a PM encontrou dois blocos de concreto, que estavam sujos com sangue.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada e realizou os procedimentos de perícia.

A Polícia Civil investiga o crime.