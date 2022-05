Fábrica clandestina de armas artesanais é fechada e suspeito preso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças (MT) cumpriu um mandado de busca e apreensão com o objetivo de desarticular uma fábrica clandestina de arma de fogo.

A ação faz parte do planejamento operacional de repressão aos roubos e crimes em Barra do Garças e Pontal do Araguaia e resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Durante o cumprimento do mandado, foi apreendida uma arma de fogo, apetrechos e equipamentos utilizados para confecção de armas.

O suspeito confessou que atua com a fabricação de armas sem autorização legal e que já vendeu mais de 10 armas de fogo artesanais.

As investigações coordenadas pelo delegado da Derf Barra do Garças, Joaquim Leitão Júnior, apontam que o suspeito fornece armas de fogo para a criminalidade local, que utiliza em práticas de roubos a mão armada.