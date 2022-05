Foragido pelo crime de estupro de vulnerável é preso pilotando veículo embriagado

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) em cumprimento a um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável decretado pelo Juiz da Vara Criminal de Primavera do Leste (MT) e também por conduzir veículo sob influência de álcool, na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Vila Planalto, em Jaciara (MT).

Durante o patrulhamento no bairro, a guarnição deparou com dois indivíduos em uma moto Honda, modelo CG 125 fan, cor preta, sendo que o passageiro aparentava estar caindo do veículo.

A atitude do passageiro motivou a abordagem e durante checagem foi constatado o mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor e também foi constatado que o condutor do veículo apresentava sintomas de embriaguez.

Foi feito o teste de alcoolemia que comprovou que o condutor ingeriu bebida alcoólica em quantidade superior a permitida por lei (0,84mg/l).

Diante dos fatos o indivíduo foi detido e apresentado na Delegacia.