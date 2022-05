Governador dá ordem de serviço para obras de novo hospital e aeroporto

O governador Mauro Mendes percorre o noroeste do Estado, nesta segunda-feira (09.05), e assina ordem de serviço para início imediato do Hospital Regional de Juína, do aeródromo de Juara, além de assinar convênios para mais R$ 34 milhões em investimentos na região.

A agenda inicia em Juara, a partir das 8h, com a assinatura de convênios e lançamentos de obras para o município.

O evento ocorre no aeródromo, mesmo local que receberá ordem de serviço para as obras de ampliação, pavimentação asfáltica da pista de pouso e decolagem e construção da cerca operacional. O Governo do Estado investe R$ 5,7 milhões na obra, via Programa de Investimento em Aeródromos Públicos.

Outro convênio em prol do município é a reforma da ponte sobre o Rio dos Peixes, na MT-325/MT-160. A ponte tem 160 metros e recebe R$ 946,1 mil do Estado para que a Prefeitura execute os trabalhos.

Outros R$ 3,1 milhões do Governo de Mato Grosso serão destinados para que a prefeitura faça asfalto novo e drenagem em diversas ruas dos bairros Continental e Jardim Primavera, abrangendo uma extensão de 18,5 mil m².

O município de Novo Horizonte do Norte também será beneficiado no ato, com a assinatura de convênio para a construção de 48 casas populares no Loteamento Viva Brasil, no valor de R$ 6,6 milhões. A demanda foi articulada pela primeira-dama Virginia Mendes, em parceria com as secretarias de Infraestrutura e de Assistência Social.

Além da construção das casas, o Governo do Estado irá repassar R$ 700 mil ao município para asfaltar as ruas do loteamento. Ainda para Novo Horizonte do Norte, serão destinados mais R$ 513 mil do Estado para a compra de material voltado a asfaltar 12 ruas e avenidas urbanas.

Juína

Em seguida, às 10h, Mauro Mendes chega a Juína e vistoria as obras de restauração de 106 km da MT-170, no trecho que liga o município a Castanheira. O Estado investe R$ 48,3 milhões nas obras.

Após, o governador inspeciona o local onde será construído o Hospital Regional de Juína.

Às 12h, na Associação Comercial de Juína, Mauro Mendes dá ordem de serviço para a construção do hospital, que vai contar com 111 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI – entre adulto, pediátrico, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal – para atendimento na média e alta complexidade.

A unidade também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. A previsão é que as obras sejam finalizadas em até dois anos.

No mesmo ato, o governador assina convênios para asfalto novo nos bairros Padre Dulio (R$ 3 milhões), Palmiteira (R4 1,4 milhão), São José Operário (R$ 340 mil) e Módulo V Setor E e F (R$ 4,2 milhão).

Outra obra de infraestrutura que recebe recursos do Governo via convênio, na ordem de R$ 1,7 milhão, é para a pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização na estrada de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso, com extensão de 9,8 mil m².

Também serão assinados convênios para conservação asfáltica em diversas avenidas, no valor de R$ 2,3 milhões.

Na Educação, o Governo de Mato Grosso vai repassar R$ 200 mil para o município reformar o Ginásio Egnaldo Mendonça.

Para a Agricultura Familiar, o Estado vai destinar três patrulhas mecanizadas, oito resfriadores de leite, 215 doses de sêmen, 50 prenhezes e 500 toneladas de calcário.

Além de Juína, o município de Castanheira também será beneficiado com convênio para conservação com micrrevestimentos em vias urbanas, no valor de R$ 3 milhões.