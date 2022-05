Jovem de 19 anos é preso escondido em fazenda após matar a sogra com tiro na cabeça

Um jovem de 19 anos foi preso escondido em uma fazenda na zona rural de Poxoréu após matar a própria sogra, Luzia Aparecida Fernandes, 34 anos, com três tiros na cabeça. Ele estava dormindo no sofá no momento em que foi encontrado.

O crime ocorreu no domingo (08) quando os dois estavam em um bar em Poxoréu. Segundo informações, eles já haviam se desentendido várias vezes durante o dia e voltaram a discutir a noite.

O suspeito então teria saído do local, ido até em casa e buscado uma arma, voltando depois e atirando várias vezes contra a sogra. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu.

O jovem fugiu do local e foi encontrado na segunda. Ele ainda tentou resistir, mas foi preso e afirmou que havia jogado a arma no mato enquanto fugia.

O delegado de Poxoréu, Dr. Rafael Fossari, explicou como foi o crime: