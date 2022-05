Jovem passará por procedimento para retirar tatuagens feitas pelo ex

A jovem Tatyane Caldas, de 18 anos, vai passar nos próximos dias por um procedimento para retirar tatuagens feitas à força pelo ex-namorado Gabriel Coelho em seu rosto. O caso aconteceu em Taubaté, no interior de São Paulo.

“É a única coisa que eu quero, tirar isso de mim”, afirmou a jovem em entrevista ao Cidade Alerta, da Record TV. “E nunca mais ouvir falar o nome dele”, concluiu. Uma clínica localizada em Taubaté se ofereceu para ajudar a jovem de forma gratuita. Um procedimento a laser, técnica considerada moderna para a retirada de tatuagens, deverá ser utilizado.

Tatyane foi sequestrada no sábado (21) porque Gabriel Coelho não aceitava o fim do relacionamento. Ela foi tatuada à força no rosto, no peito e na virilha.

O suspeito está preso preventivamente porque já tinha duas medidas protetivas contra ele. A mãe de Tatyane, Débora Velloso, afirma que, se Coelho for liberado, vai querer assassinar a jovem.

Gabriel e Tayane namoraram por três anos. Débora afirma que ele era responsável, carinhoso e parecia se importar com a garota no início do relacionamento. No entanto, alguns meses depois, mostrou ser ciumento e possessivo.

Tatyane tentou algumas vezes terminar o namoro com Gabriel, mas sempre era ameaçada. Sem suportar a situação, a jovem decidiu pôr um fim à relação, contudo foi sequestrada por ele, que decidiu marcá-la, achando que sua assinatura seria eterna.