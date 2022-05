Luana Piovani comemora volta de Pedro Scooby a Portugal: ‘Talvez a mãe consiga ficar off’

Pedro Scooby está de volta a Portugal, para a alegria de Luana Piovani. O surfista chegou ao país europeu na manhã desta sexta-feira (20) e já se reencontrou com os três filhos, Dom, Liz e Bem, frutos do casamento com a atriz. A mãe das crianças comemorou o retorno do ex e disse que agora vai poder descansar.

“Agora, sim, temos uma mãe extremamente feliz e tranquila porque o pai tá on. Então, talvez, a mãe consiga ficar off. Bem-vindo, Pedro. Que coisa boa você em casa com as crianças. Agora, meu coração está em paz”, disse Luana Piovani no Stories.

No passado, Piovani e Scooby já tiveram diversas brigas públicas por conta da criação dos filhos, principalmente na época em que o surfista namorava Anitta. A atriz já acusou o atleta de não ser um pai presente e não querer pagar a pensão das crianças.

Apesar dos barracos do passado, a atriz e o surfista mantém uma boa relação atualmente. O atleta falou sentir carinho e gratidão por tudo que viveu com a artista. Luana Piovani disse torcer pelo sucesso de Pedro Scooby e elogiou o cuidado de Cintia Dicker, madrasta das crianças, no cuidado com Dom, Liz e Bem.