Matheus Nascimento é convocado e irá desfalcar o Botafogo

Joia do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento foi novamente convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20. Com isso, o jogador irá desfalcar o Glorioso em três rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Goiás (6/6), Palmeiras (9/6) e Avaí (a definir).

Matheus estará à disposição de Ramon entre os dias 31 de maio e 13 de junho. A CBF ainda tenta negociar um torneio quadrangular preparatório para o Sul-Americano da categoria contra Uruguai, Chile e Paraguai, no Espírito Santo.

Essa foi a segunda convocação do centroavante para a equipe sub-20 da amarelinha. Junto ao jogador do Botafogo, também foram chamados Alexsander, Matheus Martins e Cayo Fellipe, do Fluminense.

A fase de Matheus Nascimento no Botafogo tem variado. Com início artilheiro no estadual, o atacante viu o posto de titular passar para as mãos de Erison, principal goleador do time na temporada. O jovem está em conversas para renovar seu contrato com o Glorioso