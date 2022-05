No RJ, estrela de filmes adultos é pré-candidata a deputada federal

A apresentadora do reality show erótico “A Casa das Brasileirinhas” é pré-candidata a deputada federal pelo PDT do Rio de Janeiro. Elisa Sanches se filiou ao partido fundado por Leonel Brizola em outubro do ano passado e pretende lançar a candidatura. A atriz é o nome mais buscado no site de conteúdo adulto XVídeos no mundo. As informações são do jornal carioca Extra.

“Quero estudar e pensar em outros aspectos que posso mudar no país. Não me corrompi no mundo da prostituição, será o mesmo na política” afirma a pré-candidata. “Meu principal objetivo é apoiar mulheres em situação de violência. Eu fui vítima e criei minha filha sozinha. Entendo a dor feminina. Quero propor leis que também melhorem as condições de trabalho das acompanhantes. Nós existimos”.

Carioca e mãe solo, Elisa Sanches morou por muitos anos em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Sem apoio familiar, ela sofreu abusos por parte do padrasto. Mesmo com as dificuldades, a atriz se formou no segundo grau, mas interrompeu a faculdade de computação porque engravidou aos 22 anos.

Quando se separou, aos 26, enfrentou depressão e acabou caindo em uma cilada. Foi para uma vaga de massoterapeuta que na verdade era de acompanhante.

Elisa Sanches ficou conhecida após ingressar no mercado pornô em maio de 2016. Rapidamente, conquistou fãs e hoje é uma das maiores “pornstars” do país. Ela tem o maior número de prêmios no “Oscar do Pornô Nacional”. Em março deste ano, ela se tornou a primeira mulher a comandar o programa “A Casa das Brasileirinhas” , anteriormente conduzido pelo hoje deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP).