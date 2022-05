Operação prende 14 motoristas por embriaguez ao volante em Cuiabá

A 46ª edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste sábado (07.05), na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima (estrada do Moinho), em Cuiabá, resultou na prisão em flagrante de 14 motoristas por embriaguez ao volante.

Nessa ação foram realizados 93 testes de alcoolemia, no entanto, outros sete motoristas se recusaram a fazer o teste. Quarenta e seis veículos, sendo 44 carros e duas motos, acabaram sendo removidos.

Dos 29 documentos recolhidos na mesma operação, 24 eram Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já dos 89 veículos fiscalizados, 51 foram autuados por apresentarem irregularidades na documentação, segurança, entre outros.

Nesta operação, foram registrados 91 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Ao todo, 187 veículos foram fiscalizados, dentre eles, 74 foram removidos, dos quais 73 carros e uma motocicleta. Outros 81 foram autuados. Os agentes recolheram ainda 29 CNHs.

Sobre a operação

A Lei Seca é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e conta com as forças integradas da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran); da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran); do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob).