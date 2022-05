Polícia Civil prende segundo envolvido em homicídio

A Polícia civil realizou a prisão do segundo suspeito de ter envolvimento em um homicídio em Barra do Garças no ano passado.

A vítima se trata de Guilherme Carmino, um jovem de 30 anos que foi morto com diversos disparos de arma de fogo em sua residência na frente da família. O crime ocorreu no mês de novembro.

O primeiro envolvido no crime foi preso no mês de fevereiro deste ano e agora a Polícia Civil chegou a detenção do segundo acusado que estava foragido, mas retornou hoje a cidade e acabou sendo detido.

Os dois acusados ficam a disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento da persecução penal e para que recebam a devida pena pelo crime hediondo praticado.