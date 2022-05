Prefeito anuncia investimento de R$ 17 milhões no Sagrada Família

O prefeito José Carlos do Pátio esteve reunido na noite desta segunda-feira (23) com os moradores do bairro Sagrada Família na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA).

Acompanhado dos secretários municipais e dos vereadores Cido Silva e Idelvamar Menezes, o Nenzão, o prefeito anunciou o investimento de R$ 17 milhões para o bairro que irá contemplar pavimentação, drenagem e calçamento com acessibilidade.

“Nosso propósito é asfaltar gradativamente o Sagrada Família, até então estamos asfaltando com recursos próprios. Estamos atendendo a um pedido do vereador Cido Silva e da igreja para que a gente asfalte a continuidade da avenida W-11, o nosso secretário de Infraestrutura Vinicius Amoroso fez um levantamento e a nossa capacidade de pavimentação asfáltica será nesse momento, para mais uma etapa do Sagrada Família, de R$ 17 milhões. Quero aqui dizer que para nós terminarmos todo o bairro ainda vamos precisar de cerca de R$ 50 milhões de investimento, hoje ainda não temos, mas iremos economizar para continuar gradativamente asfaltando com recursos próprios,” informou Pátio.

O vereador Cido Silva, que foi o intermediador entre o Executivo e a comunidade, agradeceu ao prefeito José Carlos do Pátio por atender a sua indicação. “Quero agradecer ao prefeito e toda sua equipe por dar continuidade na W-11, uma avenida muito importante, que vai atender a igreja ADNA e toda a comunidade que mora e passa por essa região e as demais ruas que posteriormente o prefeito irá discutir depois em outro processo,” celebrou o vereador.

Para o pastor da igreja ADNA, Luís Felipe, a obra vai garantir o direito de ir e vir dos moradores. “Nós ouvimos hoje o compromisso que o prefeito fez conosco e essa benção vai chegar em nome de Jesus. Vai mudar muito a realidade das famílias que vai facilitar o acesso a outros bairros,” agradeceu o pastor.

PROJETO

O projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrurura irá contemplar mais de 30 ruas do bairro. A licitação da obra está marcada para 22 de junho às 9h.