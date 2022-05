PRF prende suspeitos furtando módulos de caminhões em posto de combustível

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no momento em que tentavam furtar módulos de caminhão em um Posto de Combustível, na madrugada desta sexta-feira (6), em Rondonópolis (MT). Um 3° indivíduo fugiu.

A PRF recebeu denuncias que foram feitas por motoristas informando que em um Posto de Combustível no Km 201 da BR-364 haviam três indivíduos realizando furto de módulos de veículos de carga.

A equipe deslocou até o local encontrando um indivíduo dentro de um veículo HB20 e dois indivíduos no pátio do Posto procedendo a retirada do módulo eletrônico do caminhão.

Durante a chegada de parte da equipe da PRF, um indivíduo conseguiu fugir.

Um outro suspeito foi detido na qualificação, de autor do crime de furto na modalidade tentada, estando ele realizando a retirada do módulo eletrônico na parte inferior do veículo.

O módulo já se encontrava com os conectores desconectados e sem parafusos.

O motorista do carro HB20 disse aos policiais que foi chamado para fazer uma viagem até Poxoréu (MT), onde os passageiros foram pedindo para parar em vários lugares sendo empresas de Fertilizantes e posteriormente, falaram para estacionar de frente ao Posto.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada até a Central de Flagrantes da Polícia Civil.