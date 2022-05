Sine-MT divulga 2,1 mil vagas de emprego nesta semana

Visando estimular a contratação de trabalhadores para o mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), divulga 2.138 vagas de trabalho nesta semana. As vagas estão distribuídas em 30 municípios onde há uma unidade do Sine.

Dessas, 327 estão no município de Sinop em 85 áreas diferentes como: eletricista, motorista, balconista, auxiliar financeiro, conferente de mercadoria, safrista, vendedor interno, entre outras.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 236 oportunidades de emprego para as áreas de ajudante de carga, auxiliar de pedreiro, técnico de enfermagem, representante comercial etc.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, ressalta a necessidade de qualificação para a maioria das vagas. “Divulgamos semanalmente mais de mil vagas de trabalho, isso quer dizer que temos mais oportunidades do que trabalhadores qualificados. Por isso a necessidade de que as pessoas busquem qualificação, capacitação e conhecimento na área em que deseja atuar”, pontua. As pessoas interessadas devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, na capital ou no interior, portando documentos pessoais.

Veja quadro de vagas aqui.

Atendimento

Além da intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego e orientação para cadastro da Carteira de Trabalho digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade de vagas, que são ofertadas diariamente.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento vai das 10h às 18h.