Tráfego será alterado em quatro pontos da BR-163

Atenção, motorista! Até o mês de junho, o tráfego será operado no sistema de ‘Pare e Siga’ em quatro pontos da BR-163, entre os municípios de Diamantino (km 507) e Lucas do Rio Verde (km 652). As frentes de obras programadas pela Concessionária Rota do Oeste são necessárias para a manutenção da rodovia e o restabelecimento dos parâmetros de trafegabilidade, conforme previsto no contrato de concessão.

As equipes atuam trabalhando nos pontos que mais demandam intervenções. Todos os locais de obras contam com sinalização e equipes atuando na orientação do tráfego. É fundamental que as recomendações sejam respeitadas para evitar acidentes na fila de espera e no canteiro de obras. O limite de velocidade também deve ser seguido para evitar registro de ocorrências.

A Rota do Oeste alerta que há pessoas trabalhando na pista, maquinários pesados sobre a rodovia e um fluxo de veículos considerável trafegando na região. A tentativa de uma ultrapassagem, por exemplo, pode resultar em uma colisão ou mesmo atingir um trabalhador da obra. Daí a importância de atender às orientações.

A operação de tráfego em ‘Pare e Siga’ consiste na alternância do fluxo de veículos a cada 15 minutos, nos sentidos sul e norte, com bloqueio de uma das faixas. A medida é indispensável em rodovias que funcionam em mão dupla.