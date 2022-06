3 podcasts brasileiros que irão entreter sua semana

Os podcasts chegaram para ficar e trazer histórias imersivas durante os momentos em que realizamos atividades pouco atrativas, como andar de ônibus ou lavar uma louça. E se você ainda não se interessou por este formato, sugiro que tente algumas das minhas sugestões – você pode se surpreender!

Em A Mulher da Casa Abandonada, o jornalista Chico Felitti compartilha seus seis meses de apuração sobre a vida de uma mulher misteriosa que mora em um casarão abandonado na região de Higienópolis, em São Paulo. Por trás de um nome inventado e uma camada de pomada branca que passa na cara, Mari esconde a acusação de ter cometido nos EUA, vinte anos atrás, um crime hediondo. Sua história será contada pela primeira vez no podcast.

Em Vinte Mil Léguas, Leda Cartum e Sofia Nestrovski relacionam o mundo dos livros com o da ciência. Na segunda temporada, lançada entre novembro de 2021 a março de 2022, o podcast passa por mares revoltos, matas fechadas da Amazônia, estepes e montanhas imensuráveis. Nele, você poderá conhecer criaturas nascidas de dentro das pedras e plantas que se reproduzem misteriosamente, além de aprender a usar uma bússola de inclinação, entender o que é um pé inglês e o que é uma polegada francesa cúbica.

Em Confins do Universo, você encontra uma rica discussão sobre o mundo dos quadrinhos e da cultura pop. Lançado em 2015, o podcast é fruto de um trabalho mais antigo no site Universo HQ e sua equipe é formada por Sidney Gusman, Samir Naliato, Marcelo Naranjo e Sérgio Codespoti. O podcast ainda é atualizado e conta com episódios interessantes.