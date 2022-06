6 dicas para ser feliz com sua própria companhia

Mudar para um novo local ou lamentar a perda de um ente querido são exemplos de situações em que uma pessoa pode se sentir sozinha. A solidão, por qualquer motivo que seja, pode ser prejudicial à sua saúde mental. A única saída é tentar permanecer feliz. Sim, se uma pessoa tenta ficar calma, relaxada e feliz em todas as circunstâncias, ela pode gerenciar a saúde emocional e mental.

Quer saber como fazer isso? Confira as dicas abaixo:

Saiba conversar consigo

Aprender a conversar com seu “eu interior” traz inúmeros benefícios mentais e físicos. Canalizar sua voz permite que você entenda melhor a si mesmo e suas necessidades.

Consuma alimentos que aumentam a dopamina

Dizem que a boa comida é a base da verdadeira felicidade. E nós concordamos! Consumir alimentos que aumentam os níveis de dopamina o deixará feliz e energizado. Alimentos como nozes, sementes, proteínas como soja, legumes e feijão, leite e laticínios, morangos e o favorito de todos, chocolate e café podem te fazer feliz!

Viva o presente

Se você quer ser feliz, não fique preso ao passado e não se preocupe com o futuro, concentre-se em viver plenamente o presente. Você pode fazer isso praticando a metodologia de atenção plena.

Tenha amor próprio

Delicie-se com seu amor próprio e autocompaixão. Trate-se sempre com respeito e amor, porque na maioria das vezes nós nos criticamos quando algo dá errado e acabamos desistindo, o que pode ser sinal de um comportamento autodestrutivo. A autocompaixão implica estar lá para si mesmo e tratar-se bem quando algo der errado, assim como estaríamos lá para tratar nossos entes queridos quando algo deu errado com eles.

Tire um tempo para você

Fazer uma pausa em sua rotina regular pode ajudá-lo a ganhar clareza em sua vida. De acordo com um estudo publicado pela American Psychological Association, as duas coisas mais importantes que você precisa ter para se livrar do sentimento de mágoa e se sentir feliz são tempo e espaço. Lembre-se de que deixar de fazer pausas pode levar ao estresse e à depressão. Então faça uma pausa e aproveite algum tempo sozinho.