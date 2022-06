Bombeiros que participaram de resgate em desabamento serão homenageados

Uma sessão solene marcada para a próxima quinta-feira (30), às 19h, na Câmara de Vereadores, irá homenagear os militares do Corpo de Bombeiros que participaram, em maio, do resgate de trabalhadores soterrados após o desabamento da estrutura de um barracão em uma empresa, na região do Distrito Industrial.

Das cinco vítimas atingidas, duas morreram no local e uma terceira veio a óbito no hospital.

A tragédia ocorreu no dia 14 de maio. Cerca de 50 toneladas de soja, ferro retorcido e escombros desabaram sobre os trabalhadores terceirizados. As equipes de resgate, desde o início daquela manhã, por volta das 4h, se empenharam no socorro às vítimas, revezando o posto ainda no local do fato. Ao todo, foram mais de sete horas de trabalho.

Uma moção de aplausos será entregue a cada militar que atuou no salvamento. A sessão solene presta também uma homenagem ao Dia Nacional do Bombeiro, celebrado a cada 2 de julho. Os vereadores proponentes da honraria são Subtenente Guinancio (PSDB) e Roni Mganani (PSB).

Estão previstas as presenças de autoridades políticas e militares do Corpo de Bombeiros, além dos que participaram diretamente da ocorrência no Distrito. O Estado Maior da corporação, Comando Geral, Comando Adjunto e do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonópolis.