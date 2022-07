Cantor gospel sofre AVC e perde parte dos movimentos do corpo

O cantor gospel Sérgio Lopes está internado desde a última segunda-feira (27). O artista foi hospitalizado após sofrer um AVC isquêmico, quando um coágulo bloqueia um vaso cerebral e bloqueia o fornecimento de sangue para parte do cérebro. Ele está com dificuldade para falar e sem parte de movimentos do corpo, mas gravou um vídeo da cama do hospital agradecendo os fãs pelo carinho.

“Muito feliz pelas manifestações de carinho que tenho recebido do Brasil inteiro”, disse Sérgio Lopes. No vídeo, é possível ver que o cantor está com a fala debilitada. De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais do artista, ele também perdeu os movimentos do braço e da perna direitos.

Ele está internado Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no centro do Rio de Janeiro, e a hospitalização foi comunicada pela esposa dele, Marceli Lopes.

Leia abaixo a nota compartilhada pela esposa do artista na íntegra:

“Na última segunda-feira (27), Sérgio Lopes sofreu um AVC isquêmico. Está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita. Está sendo encaminhado para o hospital Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, na capital do Rio de Janeiro. Orem pela sua recuperação. Marceli Lopes, sua esposa”