Casal e filha de nove anos ficam feridos após mulher invadir a preferencial e causar acidente

Um acidente entre um carro e duas motocicletas deixaram três pessoas da mesma família feridas, na noite desta segunda-feira (13), no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis-MT.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Lázara Naves Dias com Padre Anchieta.

Em uma motocicleta Pop estava a mãe e a filha de nove anos, em uma outra Pop estava o pai, eles seguiam sentido Lions na avenida Lázara Naves Dias que é a preferencial e a condutora do veículo HB20 de cor preta não respeitou na sinalização e colidiu com as duas motos.

A criança e os pais tiveram escoriações pelo corpo, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para a uma unidade hospitalar.

A condutora do carro não se feriu, porém, ficou todo instante no local, prestou assistência e após o socorro, acompanhou o Samu até a unidade hospitalar onde foram levadas as vítimas.