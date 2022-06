Casal perde o controle, ‘rampa’ rotatória e mulher morre na avenida dos Estudantes

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (19), na avenida dos Estudantes (MT-270), imediações do bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis. Um casal seguia em um automóvel quando o condutor do veículo perdeu o controle e capotou por diversas vezes.

No carro, estavam um homem de 25 anos e uma mulher, que foi lançada para fora do carro. Ela veio a óbito ainda no local.

A vítima foi identificada como Anne Caroline Cavalcante de Oliveira, de 37 anos.

Segundo as informações que constam no Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar, o casal seguia em alta velocidade no sentido bairro/centro, quando acabou ‘rampando’ sobre a rotatória que dá acesso ao Parque São Jorge. Em seguida, o carro foi lançado para o outro lado da estrutura, capotando por diversas vezes. A mulher acabou sendo lançada para fora do automóvel.

Com ferimentos e uma aparente perfuração no abdômen, o motorista foi encaminhado pelo Samu ao hospital.

Ainda segundo o documento oficial, do ponto de frenagem ao local em que o carro acabou parando, a distância foi de aproximadamente 100 metros.

Polícia Judiciária Civil e Politec estiveram no local do acidente. As causas serão investigadas.