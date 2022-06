A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realiza neste domingo (12) o vestibular unificado, com a oferta de 2.430 vagas, para quase 9 mil candidatos em 15 cidades de Mato Grosso. As provas terão início às 8 horas, mas os candidatos devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial contra a Covid-19.

Confira abaixo a todas as informações sobre na reportagem produzida pela TV Cidade: