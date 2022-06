Deputado destina emendas e garante investimentos do Governo para o Araguaia

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) tem destinado emendas e feito indicações para que o Governo de Mato Grosso realizasse investimentos para atender os municípios do Vale do Araguaia. Nesta sexta (10) a Comitiva do Governo do Estado e ALMT estará nos municípios para anunciar as ordens de serviço para pavimentação e vias, construção de pontes e estradas.

Entre as principais solicitações atendidas pelo Governo com indicação do deputado, a recuperação da MT 430 entre Confresa e o Natanael em São José do Xingu (Indicação nº 4107/2021), indicada pelo deputado após visita a região em 16 de junho de 2021.

Outra importante via indicação pelo deputado que terá ordem de serviço para pavimentação e construção de ponte na MT 550 entre Porto Alegre do Norte e Nova Floresta, indicação a pedido dos vereadores Alex e Keno (indicação nº 5333/2021). Além disso, o parlamentar indicou a pavimentação asfásltica entre Bom Jesus do Araguaia e Alô Brasil (Indicação nº 7457/2021) e a construção de ruas e construção de drenagem em Vila Rica e São Félix do Araguaia. Thiago Silva também cobrou desde 2.019 a construção de um Hospital Estadual para atender a região e durante a oportunidade o Governador irá dar a ordem de serviço. Além disso, o deputado Thiago viabilizou uma ponte de concreto no assentamento PA São Vicente em Confresa a pedido do Presidente do Sindicato Rural dos Trabalhadores Vaglon Diniz.

O deputado comentou do seu trabalho pela região. “O Araguaia é uma região que precisa de investimentos na área da infraestrutura e para mim é uma alegria trabalhar junto do Governo e Assembleia Legislativa para indicar melhorias para toda a região. Essas obras são esperadas por milhares de pessoas e estamos trabalhando para dar voz ao Araguaia e viabilizar melhorias na área da infraestrutura e logística”, disse o deputado Thiago Silva.

O vereador Alex agradeceu a parceria do deputado Thiago que tem trabalhado para viabilizar recursos para a região. “Além do asfalto até Nova Floresta que lutamos juntos, o deputado também destinou R$ 150 mil para a saúde de Porto Alegre, demonstrando seu compromisso com a saúde pública”, disse.

Thiago Silva esteve na região do Araguaia em todos os semestres desde que foi eleito deputado em 2.019 e junto dos companheiros e lideranças políticas, luta em prol de mais recursos para garantir o desenvolvimento desta importante região de Mato Grosso.