Em situações diferentes, criança de 8 anos e mulher morrem em acidentes graves

O último final de semana foi marcado por acidentes com vítimas fatais em Barra do Garças-MT. Em situações distintas, morreram uma mulher de 44 anos e uma criança de 8 anos.

Em entrevista à TV Cidade, o Major Arides da Polícia Militar, explica que no primeiro acidente, que vitimou a mulher, houve uma colisão entre um carro Celta e uma moto, onde estava a vítima. A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na segunda situação, o motorista do veículo, após sair de uma confraternização nas proximidades da região conhecida como Voadeira, teria perdido o controle da direção e sofrido em um acidente. Entre os ocupantes do carro, uma criança de 8 anos que ficou gravemente ferida, também foi socorrida, mas morreu no hospital.

Confira abaixo a entrevista com o policial militar: