Flamengo perde para o Bragantino e aumenta a pressão para tirar o técnico Paulo Sousa

Nesta quarta-feira (8), o Bragantino recebeu e venceu por 1 a 0 o Flamengo, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o único gol da partida marcado por Luan Cândido, na primeira etapa, os donos da casa garantiram três pontos importantes para subirem na tabela.

Com o resultado, o Massa Bruta fica com 13 pontos, e pula para 11ª posição na tabela. Já o Mengão, cai para a 14ª colocação, com 12 pontos conquistados. Vale ressaltar que ainda ocorrerão jogos na rodada e as posições podem sofrer alterações.

O jogo

No 1° tempo, o jogo começou movimentado de ambos os lados e truncado com algumas faltas. As primeiras chances de gol foram através de bolas paradas, lançadas dentro da área.

E desta maneira, Artur bateu falta para dentro da área e, com desvio de Andreas Pereira, sozinho Luan Cândido escorou a bola para dentro da rede. O Bragantino abriu o placar, no Nabi Abi Chedid, aos 17 minutos de jogo.

Mantendo pressão e com controle da partida sobre o Mengão, aos 27’ Helinho balançou as redes, mas foi anulado por impedimento.

Com dificuldade na criação, o Flamengo foi ao intervalo com desvantagem no placar em 1 a 0.

Segundo tempo

Na 2° etapa, o Bragantino continuou tentando ampliar o placar, Natan livre recebeu cruzamento de escanteio e cabeceou na trave aos 3 minutos de partida.

O Flamengo cresceu o volume de jogo, encontrou um pênalti com Andreas Pereira, mas foi analisado que o atleta estava em posição irregular e o juiz voltou atrás da decisão.

Aos 24’, o Massa Bruta ficou com um a menos, após confusão entre Luan Cândido com Léo Pereira e Matheuzinho, e levou cartão vermelho.

Sem conseguir superar os donos da casa, mesmo com um jogador a mais na partida, a equipe rubro-negra pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu marcar em Bragança Paulista.

Próximos confrontos

O Bragantino irá encarar o Cuiabá, fora de casa, na Arena Pantanal, no próximo sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado venceu o Corinthians na última partida e no momento está 16ª na tabela, com 11 pontos conquistados.

Já o Flamengo continua jogando fora de casa e viaja para Porto Alegre, para encarar o Internacional também no sábado (11), às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão, no Beira-Rio.