Ludmilla diz que não se sente apoiada por brasileiros

Ludmilla desabafou nas redes sociais e disse que não se sente apoiada pelos brasileiros. A declaração foi feita nesta quinta-feira (2), depois que a cantora foi indicada para o prêmio internacional Bet Awards na categoria de Melhor Artista Internacional. Ludmilla lamentou e afirmou que muitas pessoas estão torcendo contra ela.

“Nesses 10 anos eu já chorei e já me perguntei muito qual o motivo de receber tão pouco apoio do país que eu tanto amo e que eu dediquei todos esses anos para criar e dividir a minha arte”, começou a cantora.

“Mas, mesmo assim, segui fazendo o que eu amo e compartilhando amor através da minha música. Seria incrível ter mais apoio no Brasil, poder vibrar mais as minhas conquistas sem precisar me limitar por conta de ataques ou pessoas tentando me desestimular, ou desistir. Pode parecer que do lado de cá não dói, não é perceptível e que não afeta. Machuca e muito!”, acrescentou.

Ludmilla ainda afirmou que, mesmo sem o apoio, está feliz por representar a música brasileira fora do país.

“O que eu decidi é: não tem apoio? Eu vou sem apoio mesmo. No Brasil não está rolando? Fora tem um monte de gente interessada na nossa cultura e no nosso talento. Numanice está na rua bombando, meus shows estão esgotando, e o mais importante: eu tô feliz para a po***!”, finalizou.