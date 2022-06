Pai morre e família fica ferida após colisão frontal de carro contra ônibus

Erivan Moreno Martins, 40 anos, morreu após um gravíssimo acidente no quilômetro 207 da BR-070, em Primavera do Leste-MT. A vítima estava com a família em uma picape Strada no momento que colidiu frontalmente em um ônibus de turismo.

Segundo informações, Erivan e a família seguiam para uma fazenda no momento do acidente. Com o impacto da colisão, o motorista morreu na hora, enquanto a mulher e a filha adolescente, foram socorridas pela equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital de Primavera.

Em entrevista à TV Primavera, o agente Fabiano Costa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá detalhes da ocorrência: