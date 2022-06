Rafa Kalimann diz que deu aval para Juliette ficar com Rodolffo

Rafa Kalimann contou que deu o aval para Juliette ficar com Rodolffo Matthaus. A influenciadora foi casada com o sertanejo por dois anos e é amiga da cantora. Porém, disse que não teve o menor problema com o envolvimento entre o ex e a cantora, pelo contrário, incentivou o affair entre os dois.

Em entrevista ao podcast Vaca Cast, Rafa relembrou de quando Juliette pediu permissão para ficar com o cantor. Ela contou que as duas estavam jantando juntas e que a cantora estava inquieta, se mexendo na cadeira o tempo todo, até que perguntou se estava tudo bem para a apresentadora ela dar em cima do sertanejo.

A influenciadora incentivou a amiga e falou não se incomodar com a ficada entre eles. “Imagina. Não tem problema nenhum. Ela é muito maravilhosa, muito especial. Ela merece muito tudo o que tem”, disse Rafa.

Ela também comentou a relação de amizade com Rodolffo. A apresentadora disse que ela e o cantor são muito amigos atualmente. Rafa contou que os dois terminaram de uma forma tranquila e, após o término, ela decidiu se reaproximar do artista.

“A gente continuou nesse lugar de amizade e carinho. Tenho muita gratidão por ele, sei que tem por mim também. A gente torce muito um pelo outro”, disse Rafa Kalimann.