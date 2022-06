São Paulo lidera lista de destinos mais reservados para o feriado de Corpus Christi

Todos os anos, o feriado de Corpus Christi oferece uma oportunidade de sair da rotina e aproveitar os dias de folga. Assim, a Booking.com fez um levantamento de dados para descobrir para onde os brasileiros irão viajar no feriado prolongado.

O Sudeste predomina na lista de cidades brasileiras com mais reservas na plataforma para o período, que ainda conta com representantes das regiões Sul e Nordeste. Já em relação aos destinos internacionais, o ranking se divide entre países na Europa e na América do Sul.

Em comum, todos os destinos oferecem uma grande diversidade de atrações, o que é ideal para os 87%** de brasileiros que disseram que explorar o máximo possível de um destino é uma motivação importante para viajar.

Para a análise, foram consideradas as reservas feitas por brasileiros na Booking até o dia 30 de maio, com estadias entre 16 e 19 de junho de 2022.

5 destinos domésticos mais reservados:

1) São Paulo (SP)

2) Rio de Janeiro (RJ)

3) Gramado (RS)

4) Fortaleza (CE)

5) Campos do Jordão (SP)

5 destinos internacionais mais reservados:

1) Lisboa (Portugal)

2) Buenos Aires (Argentina)

3) Paris (França)

4) Roma (Itália)

5) Santiago (Chile)

*Reservas efetuadas até o dia 30 de maio de 2022 pelos brasileiros na Booking.com para o período de 16 a 19 de junho de 2022. Por se tratar de reservas para data futura, os destinos e o ranking estão sujeitos a alteração devido a cancelamentos e novas reservas.

**Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 48.413 entrevistados em 31 mercados. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter 18 anos ou mais, terem viajado pelo menos uma vez a trabalho ou lazer nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em janeiro de 2022.