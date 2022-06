Se seu chefe te criticar na frente de outros colegas, siga estes 5 passos

Algumas pessoas têm dificuldade em lidar com as críticas de um chefe. Mas, para progredir na vida, muitas vezes precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação. As pessoas pensam que, se estiverem erradas, serão demitidas ou perderão o emprego – mas isso não é verdade. Se seu chefe o critica na frente de outras pessoas, existem maneiras de você lidar com essa situação sem ficar chateado.

Confira, abaixo, o que fazer ao receber uma crítica de seu gestor:

Não leve para o lado pessoal

Seu chefe pode estar tentando ajudá-lo a melhorar sua performance. Tente encarar o que ele está dizendo como feedback construtivo em vez de levar para o lado pessoal. Reaja com elegância ao ouvir suas opiniões na frente de outras pessoas e, assim que possível, o convide para uma conversa formal e privada, demonstrando que prefere desta forma.

Aprenda a ouvir

Quando alguém o criticar, não o interrompa. Em vez disso, deixe-os terminar de falar e, em seguida, faça perguntas sobre as informações que sejam necessárias. Dessa forma, você pode entender o que seu chefe está tentando dizer e usá-lo a seu favor no futuro.

Faça anotações

Certifique-se de anotar tudo o que seu chefe disser para consultá-lo mais tarde. Isso tornará mais fácil para você lembrar o que foi dito e acertar no futuro. Também é uma boa ideia fazer anotações quando você for repreendido na frente de outras pessoas. O que importa é que você aprendeu com seus erros e conseguiu corrigi-los usando as informações fornecidas.

Peça esclarecimentos

Às vezes, seu chefe pode não querer dizer o que diz. Eles podem estar confusos sobre uma coisa ou outra enquanto lhe dão conselhos ou podem simplesmente ter as informações erradas. Nesses casos, peça-lhes que expliquem melhor o que desejam e certifique-se de que está claro para você antes de seguir em frente. Além disso, se você não tiver certeza sobre o que eles estão tentando dizer, peça-lhes que repitam algumas vezes para que você possa absorver as informações.

Responda adequadamente

Depois de saber o que seu chefe excessivamente crítico quis dizer, você pode responder adequadamente. Por exemplo, se seu chefe lhe disser que você não seguiu as instruções, diga a ele que você trabalhará com mais eficiência para garantir que nunca mais cometerá o mesmo erro. Mantenha a calma ao lidar com críticas.

Se você souber agir de forma tranquila e demonstrando maturidade, poderá colher bons frutos no futuro. Por outro lado, se estiver sentindo que está realmente em um ambiente tóxico, uma solução é começar a procurar por vagas que se adequem melhor aos seus objetivos para o futuro.