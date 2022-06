Seu filho está viciado no celular? Confira 4 maneiras de limitar os efeitos do tempo de tela

Na era digital, o uso de telas, seja para fins profissionais ou recreativos, aumentou muito. Se os adultos estão viciados, as crianças não ficam muito atrás. A pandemia de Covid-19 alterou a vida deles de tal forma que a dependência de tela aumentou mais do que o habitual, com as aulas online e a restrição de atividades ao ar livre.

Agora, os casos de Covid-19 estão aumentando novamente e precisamos ficar atentos. Então, saiba como limitar o tempo de tela do seu filho sem que ele deixe de aproveitar os benefícios deste dispositivo.

Aqui estão quatro maneiras que podem ajudar a reduzir os impactos nos olhos:

Piscando os olhos

Um dos efeitos nocivos de muito tempo de tela é que pode deixar os olhos irritados, secos, lacrimejantes ou até mesmo vermelhos durante longos períodos de uso da tela. Assim, quando uma criança estiver mais concentrada em uma tela, certifique-se de que ela tente piscar os olhos com mais frequência para evitar estes danos.

Ergonomia

Se seu filho estiver passando longas horas na frente de uma tela digital, ter uma postura adequada faz toda a diferença. Ao trabalhar em um laptop, a tela deve estar de 15 a 20 graus abaixo do nível dos olhos e a cerca de 30 centímetros de distância. No caso de um monitor, a tela deve estar na altura dos olhos e a cerca de 30-70 centímetros de distância. Além disso, o uso do celular é o pior para as crianças, pois elas acabam dobrando o pescoço enquanto olham para a tela – saiba como posicioná-las da melhor forma.

Brilho e claridade

A luz ambiente somada ao brilho da tela desempenham um papel importante na indução de fadiga ocular ou dor de cabeça. Quando a sala está significativamente mais clara ou escura, os olhos realmente precisam trabalhar mais e ficar tensos. Por isso, sugere-se ajustar a iluminação da sala para que não fique sobre a tela ou os olhos. Além disso, certifique-se de ajustar o contraste de luz da tela para maior conforto.

Regra 20-20-20

A cada 20 minutos, faça uma pausa de 20 segundos em um dispositivo digital e olhe para qualquer coisa a 6 metros de distância. Como lembrete, pode-se definir um alarme no smartphone. Este exercício relaxa todos os músculos oculares extras do olho.