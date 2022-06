UFR realiza campanha de vacinação de profissionais da educação

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na última semana uma campanha de vacinação para seus profissionais. A iniciativa e execução do projeto foram da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV), da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), que junto à estudantes do curso de Enfermagem e Medicina, realizaram a imunização de docentes, técnicos, trabalhadores terceirizados e estagiários da universidade.

A ação teve como foco a vacinação contra o vírus da Influenza tipo A e tipo B (que englobam as cepas H1N1 e H3N2). Além disso, pessoas do grupo prioritário também receberam a quarta dose contra Covid-19. Paralelamente, outros imunizantes do calendário básico de vacinação do adulto puderam ser administrados naqueles que apresentaram o cartão vacinal comprovando a necessidade de atualização. Entre as doses disponíveis estavam as vacinas contra Febre Amarela, Hepatite B, Dupla bacteriana (Difteria e tétano), Tríplice viral (Sarampo, caxumba e rubéola).

A diretora de saúde e qualidade de vida da UFR, Ludiele Castro, explica que o trabalho da unidade prioriza a realização de campanhas e ações que visam a saúde e bem-estar dos trabalhadores da instituição. “Nesse sentido, a vacinação contra influenza e contra demais doenças passíveis de imunização contempla esse objetivo geral do nosso setor, focando em um pilar essencial da promoção de saúde que é a prevenção de agravos”, comentou Ludiele que é farmacêutica-bioquímica.

De acordo com dados fornecidos pela DSQV, foram aplicadas quase 500 doses de imunizantes, sendo 230 contra Influenza, 35 contra Covid-19, e 225 contra outras doenças contempladas no calendário vacinal preconizado para adulto e idoso.

A gerente de normas e programas, Josi Magnani, foi uma das servidoras que participaram da campanha. Para ela, a iniciativa ofereceu uma grande facilidade por ter ocorrido dentro da universidade, não sendo necessário realizar o deslocamento até outros locais. O professor Josemar Ribeiro de Oliveira, pró-reitor de planejamento e administração, também apontou a questão da locomoção como um ponto positivo, assim como a possibilidade de se colocar em dia o cartão vacinal com a atualização das doses faltantes. O professor elogiou a ação, que considerou, “sem dúvida, uma ação muito importante que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) realizou em prol dos servidores da UFR”.