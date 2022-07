Avassalador | Flamengo dá show de bola e goleia adversário por 7 a 1

Em noite brilhante de Pedro marcando quatro gols na mesma partida, o Flamengo garantiu com goleada histórica sua ida para as quartas de final da Libertadores da América ao bater o Tolima por 7 a 1, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas da competição.

Por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0 na Colômbia, o Mengão entrou em campo com uma pequena vantagem e ampliou o placar agregado para 8 a 1, carimbando sua ida para próxima fase.

Com 4 gols de Pedro, marcando no primeiro e segundo tempo, com tento contra de Quiñónes e com a goleada ampliada por Gabigol e Matheus França na segunda etapa, o Flamengo atropelou o Tolima dentro de casa.

Com o feito, Pedro se tornou o primeiro jogador da história do Flamengo em Libertadores em marcar quatro tentos na mesma partida.

Com maior controle da partida, o Mengão não viu dificuldades em manter o domínio da partida, mesmo tendo levado um gol de Quiñónes na segunda etapa, o que não foi o suficiente para alguma reação da equipe colombiana, que foi desclassificada com goleada.

Quartas de final

Com o próximo confronto já está definido e o Flamengo enfrenta o Corinthians nas quartas de final no dia 3 de agosto, com mando do primeiro duelo sendo do Timão, na Neo Química Arena.

Ficha técnica

Flamengo 7 x 1 Tolima

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Data: (06/07), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Mário Diaz de Vivar (Paraguai)

Auxiliares: Milciades Saldivar e Roberto Cañete (ambos do Paraguai)

VAR: Eber Aquino

Cartões amarelos: Léo Pereira e David Luiz (Flamengo) e Marulanda (Tolima)

Gols: Pedro aos 4’/1°T; Quiñónes contra aos 20’/1T, Pedro aos 1’/2°T, Gabigol aos 10’/2°T, Pedro aos 21’/2°T, Matheus França aos 27/2°T e Pedro aos 33’/2°T (Flamengo) e Quiñónes aos 17’/2°T (Tolima)

FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís (Ayrton Lucas);Thiago Maia (Willian Arão) e João Gomes; Everton Ribeiro (Victor Hugo), Arrascaeta (Matheus França), Pedro e Gabriel Barbosa. Técnico: Dorival Júnior.

TOLIMA: Cuesta; Marulanda, Quiñónes, Moya e Junior Hernández; Rovira, Ureña e Luis Miranda;Cataño (Trujillo), Lucumí e Michael Rangel. Técnico: Hernán Torres.