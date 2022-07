Bombeiros encontram corpo de garoto de 16 anos que caiu na água após colisão entre jet skis

O Corpo de Bombeiros do município de Lucas do Rio Verde, confirmou que encontrou, nesta segunda-feira (25), o corpo do adolescente de 16 anos, Miguel Jucoski. Ontem (24), ele caiu nas águas do Roi Verde após sofrer um acidente de jet ski.

Segundo as informações, o garoto bateu em um outro jet ski, que era pilotado pelo seu irmão, por volta das 15h. Ainda não se sabe se o jovem usava colete salva-vidas no momento do acidente.

Imediatamente após ser comunicado, o Corpo de Bombeiros deu início às buscas, ainda no domingo (24). O adolescente, porém, não havia sido encontrado.

Já no Lago Romancini, o corpo de Miguel foi localizado pelos mergulhadores, 24h após o ocorrido. O corpo do jovem foi encaminhado para Sorriso, para exames de necropsia.