BR-364 tem novo desvio de tráfego para andamento da obra de drenagem da Gleba do Rio Vermelho

Com o andamento das obras para construção de drenagem entre o km 207 e o km 208 da BR-364, em Rondonópolis, a Rota do Oeste inicia nesta quarta-feira (13) um novo desvio de tráfego na região do Praia Clube. A frente de serviço vai solucionar o problema de alagamento enfrentado pelos moradores da Gleba do Rio Vermelho e está orçada em R$ 8,5 milhões, custeados pelo valor arrecadado nas praças de pedágio.

Desde maio, quem precisa acessar a Gleba passa por um desvio. Agora, a mudança no tráfego de veículos abrange também quem precisa chegar ao Praia Clube. O desvio é necessário para que seja dada a continuidade na escavação da galeria de água e construção do canal.

Com a alteração que inicia esta semana, a atual via de acesso ao Praia Clube pela BR-364 será fechada para escavação e construção da galeria de água. Quem precisar chegar ao local e estiver percorrendo pela rodovia deve entrar na rua Cruz e Souza e percorrer até a avenida do Bosque. Em seguida, deve ‘entrar’ na rua Juru e percorrer a via construída pela Rota do Oeste até a estrada de acesso à Gleba, virando à direita para chegar ao clube. O percurso está todo sinalizado e se assemelha ao usado pelos moradores da Gleba para chegar às suas residências.

Quem estiver no Praia Clube e quiser ir para a BR-364 deve fazer o trajeto inverso: seguir pela estrada da Gleba, acessar a via construída, percorrer a rua Juru, avenida do Bosque e rua Souza e Cruz chegando na rodovia.

Drenagem – Com a construção da galeria de água, o acúmulo de água na pista e vias de acesso à Gleba será definitivamente resolvido. A estrutura está sendo edificada de forma que terá capacidade para coletar toda água das chuvas desde o km 208 até o km 210. Com isso, os moradores da região terão mais tranquilidade e melhores condições de trafegabilidade durante o período chuvoso.

O serviço começou no km 207 da BR-364 e vai avançar até o km 208 (sentido norte), onde será construída uma passagem subterrânea para escoamento da água, passando pelo Praia Club e desaguando em uma Área de Preservação Permanente (APP). Por enquanto, o serviço de escavação não irá afetar o tráfego, mas fique atento. Em breve haverá alterações e você será informado com antecedência.