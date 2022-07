Caminhão perde freio, passageiro pula de veículo, motorista fica preso às ferragens e morre em Hospital

O motorista de um caminhão morreu após o veículo perder o freio e capotar neste sábado (30), em uma estrada rural conhecida como ‘Serrinha’, em Tangará da Serra (MT). Ele ficou preso às ferragens, foi socorrido com vida, mas morreu no Hospital. O passageiro pulou do veículo em movimento e não teve ferimentos graves.

Conforme informações de testemunhas, o motorista seguia para buscar uma carga de bois quando o caminhão perdeu o freio. O passageiro relatou que o condutor pediu para ele pular do veículo. Diante da situação, o passageiro conseguiu pular do caminhão em movimento. Já o motorista não conseguiu sair. O veículo capotou e o condutor ficou preso às ferragens.

As equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas.

O motorista foi retirado do veículo pelos Bombeiros com a ajuda de populares.

Ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital de Tangará. Conforme informações, o motorista teve múltiplas fraturas pelo corpo, grave traumatismo craniano, lesões na face e não resistiu aos ferimentos.

O passageiro assinou o termo de recusa e não quis ser encaminhado ao Hospital.