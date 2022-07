Dupla é presa com arma e munições após crime de roubo

Dois indivíduos, ambos com 21 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e localização de veículo, na madrugada desta terça-feira (26), em Rondonópolis (MT). A PM apreendeu, maconha, arma e munições.

Conforme informações, a vítima estava com o carro estacionado em frente ao centro de nefrologia municipal aguardando o pai que estava fazendo hemodiálise, momento em que os suspeitos se aproximaram, anunciaram o roubo com a arma de fogo em punho e entraram no veículo da vítima.

Diante da situação, a vítima saiu do carro com a chave no bolso, momento que os suspeitos não conseguiram dar partida no carro, porém fugiram levando o aparelho celular da vítima.

Mediante rastreamento do aparelho celular foi possível identificar o trajeto dos suspeitos que estavam no Bairro Jardim Santa Clara, sendo que o suspeito 1 ao avistar a equipe tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Com o indivíduo, a PM encontrou um revólver calibre .32, duas porções de substância análoga a maconha e recuperou o celular da vítima que estava no bolso.

Durante diligências, a Polícia encontrou a motocicleta utilizada no crime próximo ao córrego do canivete, em frente a uma residência. O 2° suspeito também foi encontrado no local. Ele confessou ter participado do roubo e disse que era o piloto da motocicleta. Com o indivíduo, a Polícia apreendeu uma porção de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia, para providências cabíveis.