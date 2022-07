Etapa estadual dos Jogos Escolares define equipes campeãs mato-grossenses

Na tarde desta sexta-feira (22), foram definidas as equipes campeãs estaduais de futsal, vôlei, handebol e basquete dos Jogos Escolares Mato-grossenses. Durante uma semana, a competição estadual reuniu, em Sorriso (MT), cerca de 1,2 mil estudantes de 12 a 14 anos, representando escolas públicas e privadas de 38 municípios do Estado.

As disputas puderam ser acompanhadas pela população de todo o Estado por meio de transmissão online pelo YouTube. Com imagens em alta resolução, as finais chegaram a contar com mais de 5 mil visualizações.

Nessa etapa estadual, todas as equipes participantes foram vencedoras em suas respectivas regiões esportivas nas 10 competições regionais, que ocorreram de abril a julho deste ano. Com os resultados em Sorriso, as equipes campeãs estaduais irão representar Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros a serem realizados em novembro, no Rio de Janeiro (RJ).

Confira quais são as equipes campeãs estaduais dos Jogos Escolares Mato-grossenses.

Basquete masculino: Colégio Regina Coeli, de Sorriso

Basquete feminino: Escola Estadual Querência, de Querência

Futsal masculino: Colégio Isaac Newton, de Cuiabá

Futsal feminino: Escola Estadual Manoel Gomes, de Várzea Grande

Handebol masculino: Escola Estadual André Maggi, de Ipiranga do Norte

Handebol feminino: Escola Estadual 13 de Maio, de Sorriso

Voleibol masculino: C.E.B São José, de Sorriso

Voleibol feminino: Colégio Mãe da Divina Providência, de Primavera do Leste

Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses

Reunindo estudantes de 15 a 17 anos, a etapa estadual dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses será realizada de 24 a 30 de julho, em Lucas do Rio Verde.

Assim como nos Jogos Escolares, as seleções participantes são as vencedoras das fases regionais disputadas de abril a julho em 10 diferentes regiões do Estado. As partidas também serão transmitidas ao vivo pelo canal de YouTube Jogos Escolares e Estudantis Mato-Grossenses.

As competições escolares mato-grossenses são realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com o apoio do município-sede.