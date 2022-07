João Carreiro, Breno Reis e Marco Viola se apresentam no ‘18º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’

A cidade de Poxoréu (259 km de Cuiabá) se transforma, neste final de semana, na capital da música de viola com a realização do 18º Encontro Nacional de Violeiros. O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio em Mato Grosso (Sesc-MT), promove o evento em parceria com a Associação de Promoção da Viola Caipira de Poxoréu (Avicpox) e Prefeitura Municipal de Poxoréu. As apresentações musicais irão correr nos dias 29 e 30 (sexta-feira e sábado).

Os artistas João Carreiro e a dupla Brenno Reis e Marco Viola se apresentam no palco principal. Além deles, outros 14 nomes regionais estão entre as atrações da concha acústica. O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, lembrou que essa edição marca o retorno do encontro após um intervalo de dois anos em decorrência da pandemia da Covid-19.

“É um evento aberto à população, que representa um recorte importante da cultura regional e da música mato-grossense, por meio da viola caipira. O Sistema Fecomércio-MT fica honrado em ser parceiro desta grande iniciativa que valoriza a cultura, um dos pilares da atuação do Sesc em Mato Grosso”, declarou Wenceslau Júnior.

A presidente da Avicpox, Juscinete Souza Reis, prospecta que aproximadamente 14 mil pessoas visitem o local nos dois dias do encontro. “A expectativa é de que será uma grande festa. As acomodações em Poxoréu estão todas reservadas, as pessoas estão procurando pousadas em Primavera do Leste e Rondonópolis para poder participar da programação completa”, informou.

O Sindicato Rural do município também é parceiro do evento. A entrada é gratuita nos dois dias do encontro.

Lançamento em Cuiabá

Cerca de 10 mil pessoas compareceram ao lançamento do 18º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu, no Parque das Águas, em Cuiabá, nesse domingo (24.07), realizado pela Fecomércio-MT. O evento, que contou com apresentações de João Ormond e Bruna Viola, arrecadou aproximadamente uma tonelada de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Mesa Brasil, programa que combate a fome e o desperdício em todo o país.

SHOWS

PALCO PRINCIPAL

Sexta (29.07)

– João Carreiro

– Delley e Dorivan

Sábado (30.07)

– Brenno Reis e Marco Viola

CONCHA ACÚSTICA

Sexta (29.07), a partir das 18h30

– Aurélio Miranda e Aurélio Filho

– Leide e Laura

– Trio Viola Raiz

– Goiano e Paranaense

– Catira “Os Diamantes”

– Juliana Andrade

– Divino e Donizete

Sábado (30.07), a partir das 18h30

– Peão Carreiro e Silvano

– Fernando e Osmair

– Pâmela Viola e Karoline

– Mococa e Paraíso

– Zé Mulato e Cassiano

– “Os Guarás” com Ferreirinha e Joari

Irmãs Barbosa