Prefeito entrega escrituras e assina contrato para obras de asfalto no bairro Sagrada Família

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (Solidariedade), compareceu na noite desta terça-feira (05), no bairro Sagrada Família, comunicando aos moradores a realização de entrega de títulos e lançamento de asfalto.

No evento compareceu uma grande quantidade de moradores, secretários e também vereadores.

“Hoje nós estamos entregando vários títulos e escrituras para a população do Sagrada Família, proporcionando a cidadania. E o outro ato no bairro será a assinatura de contrato com valor estimado em mais de R$ 16 milhões para realizar as obras de infraestrutura e pavimentações”. Argumentou Zé do Pátio.

A dona Maria Lúcia Campos Benedix é moradora do Sagrada Família há 17 anos e relata a dificuldade no decorrer desses anos e com muita alegria e emoção agradece pela conquista do título de moradia.