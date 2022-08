34ª Cavalgada da Exposul ocorre na manhã deste sábado (06)

A tradicional cavalgada da Exposul de Rondonópolis ocorre neste sábado (06), com os preparativos das comitivas, cavaleiros e amazonas iniciando na madrugada e a saída impreterivelmente às 8h, conforme estabelece Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a organização do evento e o Juizado Volante Ambiental (Juvam).

Além do horário de início seguido à risca, outras regras foram estabelecidas neste TAC para o cumprimento dos participantes, como a não utilização de fogos de artifícios, ingestão de bebida alcoólica, utilização de adereços que machuquem os animais e ter mais de um adulto por animal.

A equipe organizadora orienta para que os participantes cheguem com antecedência no local de ponto de partida no início da Fernando Corrêa, onde desta forma a partir das 6h da manhã, a coordenação da cavalgada junto com o INDEA recebendo os participantes e os documentos de liberação dos animais, que deverão estar em condições para caminhar pelo trajeto de 9 km, que termina ao lado do supermercado Tropical Center.

Vale ressaltar que os exames e a documentação sanitária dos animais devem ser apresentados apenas no dia da cavalgada (06/08), os organizadores orientam os participantes que procurem um veterinário credenciado no INDEA o mais cedo possível. Para equinos e muares, é necessário apresentar a carteira de vacina do animal, com 02 (duas) doses de vacina contra influenza equina, a GTA (guia de trânsito animal emitida pelo INDEA), e apresente também os exames negativos para doença do mormo e anemia infecciosa. Para os bovinos basta apenas a apresentação da Guia de Trânsito Animal.

TRAJETO – O percurso de 9 km será o tempo todo orientado pela Secretaria de Trânsito (Setrat), junto com a Cavalaria da Polícia Militar que ajudará na segurança. A largada terá início na Avenida Fernando Corrêa, às 8 horas, descendo até a Praça Brasil; em seguida as comitivas passarão pela Praça dos Carreiros, Rua Rio Branco, Rua Sagrada Família, Avenida Lions Internacional, Rondon Plaza Shopping e, em seguida, entrarão na Avenida Governador Júlio Campos, onde o trajeto será finalizado ao lado do mercado Tropical Center.

No percurso haverá disponíveis quatro pontos de hidratação para os animais e dois pontos para os participantes, nestes locais a organização recomenda cautela e cuidado no manejo dos animais, para que incidentes não ocorram.